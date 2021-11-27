Середні ставки на депозити зросли на 0,2 п.п.
Дивися повний текст Банки підвищили середні ставки за депозитами.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 10:42
Банки підвищили середні ставки за депозитами
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Дивися повний текст Банки підвищили середні ставки за депозитами.
Додано: Пон 13 гру, 2021 10:42
я в магазине и на рынке наблюдаю чуть-ли не еженедельный прирост цен 1-2% на товары продуктовой группы, да и на все остальное... а тут порадовали что на 0,2% подняли ставку по депо... походу нужно вытягивать бабло из банка... если еще и evеrgrand в чине накроется медным тазом, то 2008 с Lehman Brothers покажется лёгкой эротической прогулкой
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:53
gento44 а какой смысл держать валюту в банке под 0,1-0,5% на депозитах, только на текущих или карточных или со свободным доступом в 3 литровой банке))
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