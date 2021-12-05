У 2021 році, за оцінками експертів, загальна сума іноземних інвестицій в економіку України складе 6,5 млрд доларів.
Дивися повний текст Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за останні 5 років, – Шмигаль.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 10:56
Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за останні 5 років, – Шмигаль.
Додано: Пон 13 гру, 2021 10:57
смешная новость... как увеличить приток инвестиций в страну... изменить методологию...ноу-хау от шмыгаля... подкину еще одно... в следующий раз подсчитывая количество нищих в нашей стране введите норму статистики - "умер от голода" получите меньше 100 человек на 40 млн населения... а то что пол страны последний х без соли с мусорника доедает, то значит не нищие... есть еще чему во рту болтаться... пользуйся шмыгаль, дарю!!!
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