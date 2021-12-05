RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цьогоріч сума іноземних
інвестицій буде рекордною за...

Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:56

Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році, за оцінками експертів, загальна сума іноземних інвестицій в економіку України складе 6,5 млрд доларів.

Дивися повний текст Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за останні 5 років, – Шмигаль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96633
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:57

смешная новость... как увеличить приток инвестиций в страну... изменить методологию...ноу-хау от шмыгаля... подкину еще одно... в следующий раз подсчитывая количество нищих в нашей стране введите норму статистики - "умер от голода" получите меньше 100 человек на 40 млн населения... а то что пол страны последний х без соли с мусорника доедает, то значит не нищие... есть еще чему во рту болтаться... пользуйся шмыгаль, дарю!!!
gento44
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 05.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економічний паспорт: у яких випадках грошима можна буде...
R2 » Нед 12 гру, 2021 10:28
2 234
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 22:19
alt402
Рекордна сума: спиртзавод у Львівській області продали у...
R2 » Сер 08 гру, 2021 21:56
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 21:56
Igorten
Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
R2 » Нед 05 гру, 2021 18:04
6 603
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 20:21
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.