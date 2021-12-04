Українців хочуть зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, прив'язані до банківських карток, щоб зробити їх іменними.
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29
Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29
Привязка к паспорту не равно контракт! Пусть нардеп не свистит и идет лесом с идеей перевести всех на контракты.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27
Против, да даже не знаю, кто будет за. Сейчас ничего не мешает перейти на контракт кто этого хочет, а обязаловка никому не нужна. Не будет тех кто за среди обычных людей, уверен, а вот с помощью "проводит социологическое исследование о восприятии этой нормы" хотят нарисовать необходимый для депутатов и силовиков результат.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:07
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
то може не треба робити прив'язку до телефонного номера?
Хочеш кредит - підійди до банку з паспортом.
Хочеш погратись в Дію - йди до банку чи до пошти для верифікації.
З якого переляку все прив'язали тільки до одного номера?
або ж робити ще один додатковий номер, і для перевірки важливих дій отримувати код з обох номерів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58
Це потрібно було робити вже давно. В усіх нормальних країнах це вже зроблено.
Надто багато даних прив'язано сьогодні до телефона.
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:31
дискусія ни о чем, свій фінансовий телефон я вже рік назад прив'язав до паспорту, але в мене є ще один номер іншого оператора, який є вільний і якого мені не шкода в разі чого - по ньому реєструюся на різних сайтах, в інтернет магазинах і т.д. Незрозуміла об'язаловка - хто хоче той робить і зараз, а чому це робити обов'язково я не розумію...
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:34
К борьбе с преступностью это не имеет никакого отношения.Это выгодно власти.В Англии такого нет,только по желанию.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:38
Потерялся в логическом выводе. Что значит "в разі чого"? Регистрация на разных сайтах чем-то угрожает номеру? Есть, конечно, пугалка, что заспамят, но я уже много лет всё регаю на один номер и до сих пор спам от самого КС больше, чем от всех остальных вместе взятых. Из оставшегося основной объём - это, как раз, из банков.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:56
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Шо, апять? Сподіваюсь все ж займуться дерибаном чогось і знову забудуть про маразм
Додано: Пон 13 гру, 2021 18:03
Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.
Слежка за гражданами конечно станет легче, но и сейчас вычислить номера и прослушать их не проблема.
Я думаю привязка к паспорту нужна, чтобы в суде сухо и комфортно можно было доказывать применение проскрипций к неугодным гражданам.
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