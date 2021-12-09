Українців хочуть зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, прив'язані до банківських карток, щоб зробити їх іменними.
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29
Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:29
Привязка к паспорту не равно контракт! Пусть нардеп не свистит и идет лесом с идеей перевести всех на контракты.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:27
Против, да даже не знаю, кто будет за. Сейчас ничего не мешает перейти на контракт кто этого хочет, а обязаловка никому не нужна. Не будет тех кто за среди обычных людей, уверен, а вот с помощью "проводит социологическое исследование о восприятии этой нормы" хотят нарисовать необходимый для депутатов и силовиков результат.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:07
Re: Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
то може не треба робити прив'язку до телефонного номера?
Хочеш кредит - підійди до банку з паспортом.
Хочеш погратись в Дію - йди до банку чи до пошти для верифікації.
З якого переляку все прив'язали тільки до одного номера?
або ж робити ще один додатковий номер, і для перевірки важливих дій отримувати код з обох номерів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58
Це потрібно було робити вже давно. В усіх нормальних країнах це вже зроблено.
Надто багато даних прив'язано сьогодні до телефона.
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