Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів

Додано: Пон 13 гру, 2021 23:50

equinox написав: Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона. Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона.

equinox написав: Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш. Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.

GUD написав: Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят... Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят...

Это ещё какой музыкой навеяло? Как раз Дия к симке не привязана вообще. Человек в ней по КЭП или bankID аутентифицируется.Хорошо, что я этого не знаю и спокойно хожу без негоЗачем же так? Нормальные сидят и в Раде и в правительстве. Но у них KPI не по эффективному принятию полезных законов, а больше по имитации бурной деятельности, чтобы было видно, что люди не просто так немаленькую зряплату получают. Одни подают хаповый законопроект и этим светятся в новостях. У других появляется возможность занять время его обсуждением. В итоге все при деле, а проект принимать совсем не обязательно, если какое-то лобби на нём реально не настаивает. Например, уже не первый год в Раде лежит проект о поднятии безналогового порога на посылки хотя бы до предыдущего значения в 150 евро. Почему-то у меня уже и надежды нет, что доживу до его принятия.