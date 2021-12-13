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Віртуальні картки «тисячі за
вакцинацію» вже оформили...

Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57

Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57

Остались ещё 7 млн. счастливчиков.
Остальным будет дуля, т.е. "СПАСИБО" и дружеское похлопывание по плечу.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58

Дивно, така погана ініціатива, що аж мільйон людей за два дні записалося )
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:30

Корректнее написать не "понад мільйон українців" а "понад мільйон карток", т.к. можно открыть карты в нескольких банках, а на момент публикации ни в одном из банков не открыто 1 млн карт.
  Omega написав:Остались ещё 7 млн. счастливчиков.

Счастливчиками они станут после зачисления тыщи на карту, а то и после ее успешной траты.
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:29

  Julio написав:Корректнее написать не "понад мільйон українців" а "понад мільйон карток", т.к. можно открыть карты в нескольких банках

Можно, но зачем, если выбрать потом всё равно нужно будет только одну и больше эти виртуалки ни на что не пригодны? Кто-то может и заводит, но сомневаюсь, что таких значимый процент.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:34

  moveton написав:
  Julio написав:Корректнее написать не "понад мільйон українців" а "понад мільйон карток", т.к. можно открыть карты в нескольких банках

Можно, но зачем, если выбрать потом всё равно нужно будет только одну и больше эти виртуалки ни на что не пригодны? Кто-то может и заводит, но сомневаюсь, что таких значимый процент.

Я завел в моно из за самого удобного приложения , ещё имеет значения кто даёт кешбэк на ж/д, обычно это тема альфы. Моно уже анонсировал что будет кешбэк по этим выплатам но не назвал категории . Было бы логично чтобы категории кешбэка совпали с кодами ковидных категорий
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:51

  vitaliian написав:Я завел в моно из за самого удобного приложения , ещё имеет значения кто даёт кешбэк на ж/д, обычно это тема альфы. Моно уже анонсировал что будет кешбэк по этим выплатам но не назвал категории . Было бы логично чтобы категории кешбэка совпали с кодами ковидных категорий

В теме Аллы уже решили, что Моня лучше :lol: Но вопрос не о том какой банк однозначно лучший, а нафига заводить в нескольких? Я так понимаю, что заведение этой карты происходит довольно быстро. Как определяешься какой банк в Дие указывать, там и заводишь.
moveton
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