Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57
Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57
Остались ещё 7 млн. счастливчиков.
Остальным будет дуля, т.е. "СПАСИБО" и дружеское похлопывание по плечу.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58
Дивно, така погана ініціатива, що аж мільйон людей за два дні записалося )
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:30
Корректнее написать не "понад мільйон українців" а "понад мільйон карток", т.к. можно открыть карты в нескольких банках, а на момент публикации ни в одном из банков не открыто 1 млн карт.
Счастливчиками они станут после зачисления тыщи на карту, а то и после ее успешной траты.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:29
Можно, но зачем, если выбрать потом всё равно нужно будет только одну и больше эти виртуалки ни на что не пригодны? Кто-то может и заводит, но сомневаюсь, что таких значимый процент.
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:34
Я завел в моно из за самого удобного приложения , ещё имеет значения кто даёт кешбэк на ж/д, обычно это тема альфы. Моно уже анонсировал что будет кешбэк по этим выплатам но не назвал категории . Было бы логично чтобы категории кешбэка совпали с кодами ковидных категорий
Додано: Пон 13 гру, 2021 16:51
В теме Аллы уже решили, что Моня лучше Но вопрос не о том какой банк однозначно лучший, а нафига заводить в нескольких? Я так понимаю, что заведение этой карты происходит довольно быстро. Как определяешься какой банк в Дие указывать, там и заводишь.
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