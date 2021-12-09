Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57
Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57
Остались ещё 7 млн. счастливчиков.
Остальным будет дуля, т.е. "СПАСИБО" и дружеское похлопывание по плечу.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58
Дивно, така погана ініціатива, що аж мільйон людей за два дні записалося )
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