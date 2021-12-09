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Віртуальні картки «тисячі за
вакцинацію» вже оформили...

Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57

Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили понад мільйон українців.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:57

Остались ещё 7 млн. счастливчиков.
Остальным будет дуля, т.е. "СПАСИБО" и дружеское похлопывание по плечу.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:58

Дивно, така погана ініціатива, що аж мільйон людей за два дні записалося )
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