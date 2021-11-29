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Турецька ліра впала до нового
рекорду, знову через...

Турецька ліра впала до нового рекорду, знову через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:27

Турецька ліра впала до нового рекорду, знову через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Турецька ліра впала до нового рекорду, знову через центробанк.
R2
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