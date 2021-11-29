Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»

drevlyanin написав:

Cris написав: PasserBy написав:

А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?



Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.

Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия. Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.

Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.