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Австрія закликає ввести в
експлуатацію «Північний потік-2»

Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:26

  Cris написав:
  PasserBy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів


А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?


Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.

Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный.
Украинская "труба", это не одна ветка, которая работает в комплексе с огромными хранилищами. Даже если на всех ветках одновременно случится ЧП, хранилища обеспечат бесперебойную поставку газа, а ремонт труб не займет много времени. Если же с подводной трубой случится что-то серьезное, да еще и посреди зимы в лютые морозы, Европа может на долго остаться без газа. Таким образом СП-2 не только убыточен (транзит подводными трубами по любому будет дороже) но и подрывает энергетическую безопасность ЕС. Это чисто политический проект.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:35

  drevlyanin написав:
  Cris написав:
  PasserBy написав:
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?


Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.


Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.
И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии :shock: ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.

Тобто на конкретне питання "Чим СП-2 вигідніший для Австрії ніж український маршрут" ви відповідаєте: "В Австрії одні ідіоти?". Дуже аргументована дискусія.
Ні, в Австрії не ідіоти, в Австрії деякі чиновники просто куплені Кремлем. Ось вам від повідь на ваше питання.
Докази - Угорщина. Новий контракт передбачає доставку газу в Угорщину через Турцію!! В Угорщині одні ідіоти сидять? Адже очевидно що через Турцію маршрут значно довший і складніший.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:57

  andrijk777 написав:в Австрії не ідіоти, в Австрії деякі чиновники просто куплені Кремлем. Ось вам від повідь на ваше питання.
Докази - Угорщина. Новий контракт передбачає доставку газу в Угорщину через Турцію!! В Угорщині одні ідіоти сидять? Адже очевидно що через Турцію маршрут значно довший і складніший.


Что сделает любой бизнес-консультант или просто бизнесмен, если узнает, что его предложению предпочли предложение конкурента? Попробует узнать, что именно предложил конкурент.
Что сделает Полиграф Полиграфович Шариков или ещё какой-то совок, если ему скажут, что он что-то делает не так? Объявит все происками Антанты,мирового империализма или ещё кого-то. И такой совковый подход напрочь убивает любые перспективы развития.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:06

Re: Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-

  PasserBy написав:Что сделает любой бизнес-консультант или просто бизнесмен, если узнает, что его предложению предпочли предложение конкурента? Попробует узнать, что именно предложил конкурент.

Який конкурент? Є один постачальник, і він як хоче, так і постачає, виходячі з можливості постачання якимось маршрутом і політичної хотєлки Пуйла, а не економічної доцільності.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:42

  drevlyanin написав:Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.
И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии :shock: ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.

Нынешний энергетический кризис доказал, что именно идиоты и коррупционеры.
В прошлом году в Австрии закрыли последнюю угольную ТЕЦ и очень этим гордились. Аналогичный идиотизм и коррупция в Германии, которая закрывает все АЭС и постепенно угольные.
А вот во Франции кризиса нет.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:26

  lapay написав:
  PasserBy написав:Что сделает любой бизнес-консультант или просто бизнесмен, если узнает, что его предложению предпочли предложение конкурента? Попробует узнать, что именно предложил конкурент.

Який конкурент? Є один постачальник, і він як хоче, так і постачає, виходячі з можливості постачання якимось маршрутом і політичної хотєлки Пуйла, а не економічної доцільності.


Поставщик газа - один. А провайдеров услуг транспортировки - два. И Австрии такая ситуация очень даже выгодна. Во-первых, судя по СМИ, Россия предложила скидку, если газ будет поставляться через сп-2. Во-вторых, наличие двух конкурирующих трубопроводов не даст ни России, ни Украине задрать цену на транспортировку или давить на Европу угрозой прекращения транзита "из-за ремонта" или по другим причинам. И наоборот - Европа сможет мягко прессовать и Россию, и Украину, намекая, что может потребовать изменения маршрута поставки.
Поэтому неудивительно, что "старая" Европа не сильно возражает против сп-2, но при этом требует сохранить украинский транзит
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 00:27

Re: Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-

Строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Как сообщает "Немецкая волна", такое мнение высказал вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек (Robert Habeck) в интервью газеті FAZ, фрагменты из которого немецкие СМИ цитируют в субботу, 18 декабря.

"Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, введут ли его в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права", - заявил Габек
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 02:00

  Schmit написав:Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный.

Самый надежный - при условии стабильных российско-украинских отношений.
При наличии конфликта, тем более вооруженного, про надежность говорить не приходится.
С точки зрения энергетической безопасности Европы (не Украины) в этом есть резон.
Лишний посредник это всегда лишний риск, посредник в конфликте с поставщиком - риск в квадрате. И не имеет значения, кто виновен в том конфликте и на чьей стороне правда. Просто обычный риск-менеджмент.

unicdima написав:Строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой с геополитической точки зрения.

Как сообщает "Немецкая волна", такое мнение высказал вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек (Robert Habeck) в интервью газеті FAZ

В этой новости нет новости. Габек преставитель партии Зеленых, которые всегда были против постройки СП-2. Даже не столько из-за отношения к России, столько потому, что в принципе против потребления углеводородов, которые по их мнению вредят климату.
Зеленые сейчас увы миноритарные члены светофорной коалиции, и их голос не определяющий.
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"Мост построят - ценьі упадут" - роспропаганда кримчанам. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:19

Re: Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-

  PasserBy написав:Поставщик газа - один. А провайдеров услуг транспортировки - два. И Австрии такая ситуация очень даже выгодна. Во-первых, судя по СМИ, Россия предложила скидку, если газ будет поставляться через сп-2. Во-вторых, наличие двух конкурирующих трубопроводов не даст ни России, ни Украине задрать цену на транспортировку или давить на Европу угрозой прекращения транзита "из-за ремонта" или по другим причинам. И наоборот - Европа сможет мягко прессовать и Россию, и Украину, намекая, что может потребовать изменения маршрута поставки.

Це так в теории, а на практиці Газпром зупинить прокачку через Україну, як вже зупинив через Польщу. Тому що Путін - ... ла ла ла.
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