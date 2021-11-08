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Майнінг у землянці: на
Київщині криптофермер вкрав...

Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:34

Re: Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...

Майнинговая ферма в лесной землянке? Серьезно? Автор статьи или кто то из отписавшихся бывал когда нибудь в подобных "помещениях"? Как там решались такие прозаичные вопросы как: влажность, плесень, грызуны, шляющиеся в округе грибники-охотники-собиратели дров и просто местные бездельники? Или там и асики ворованные стояли и их типо не жалко?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:58

drevlyanin это была не просто землянка, а схрон в котором сидели грозные и бородатые лесные братья-майнеры))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46

  Примат написав:
  N0mad написав:
  Omega написав:Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги

На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально. :)

Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов „ДТЭК Киевские региональные электросети“ привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлено не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.

Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили чуть прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.

Если договор действующий, то акт напишут на собственника ТП, сельхозпредприятие. Это тоже самое, если бы "майнер" от вашего узла учета подключился, например снял клемную крышку вашего счетчика и подключился к клемнику так, чтобы электроэнергия не учитывалась "счетчиком". На кого будет акт написан, на Вас или на анонима?

Собственнику сільгосппідприємства, конечно не позавидуешь, в его интересах отдать в счёт погашения долга имущество.
1. Кабель, я так понимаю, силовой "броня".
2. Оборудование майнинга.

Это по моему, без вариантов, но не зависимо может быть ещё и штраф "за подключение", а для этого суммы насчитанной достаточно для возбуждения уголовного дела.
Т.Е. в таком случае это другой порядок?
- Деньги вперёд.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:14

  Примат написав:
  moveton написав: А как тогда узнали, что украл именно на миллион?

Существует утвержденная методика начисления компенсации неучтенной электроэнергии, по которой производится расчет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n893
8.4. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил

Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка, то умножаем максимальную мощность найденного оборудования на "кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником оператора системи показів засобу вимірювальної техніки чи його технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення" ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой. Видимо, на полгода умножали. В общем, реальный ущерб может быть и поменьше. А может и наоборот, побольше, если оно там несколько лет работало.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:48

  moveton написав:Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка

думаю там пункт
8.4.12. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 - 8

когда расчет по сечению провода (самое большое начисление в методике), суть которого заключается в том, что принимается за основу предположение, что шло максимально возможное, по пропускной способности кабеля, потребление по 12 часов в сутки.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:06

  moveton написав:В общем, реальный ущерб может быть и поменьше.


На самом деле, ситуация с методикой такова, что потребителю, в некоторых случаях выгоднее воровать, так как по существующей методике он будет платить меньше. Например, оборудование работает круглые сутки, я по методике берут 8 или 12 часов, в зависимости от вида нарушения.
Допустим я правонарушитель, подбираю провод как раз под своё оборудование, чтобы максимальный ток совпадал с моей необходимостью и запускаю оборудование круглосуточно, а мне посчитают по 8 или 12 часов и только за 6 месяцев.
Но и это еще не всё. В случае воровства, я буду оплачивать только по средней цене РДН и с меня не будут брать еще начисления за поставку! Я получается, по факту, покупаю напрямую у ОСР, а не у поставщика с его надбавкой.
Ну и со стороны ОСР, выявленное воровство и рассчитанные объемы неучтенного потребления электроэнергии не включаются в полезный отпуск (распределение) компании, а ложится в потери компании, что влияет на финансовое состояние распределительной компании в текущем периоде, НО! будет компенсировано в будущем за счет тарифа на распределение. Простыми словами, за вора заплатят в будущем добропорядочные потребители электроэнергии. :|
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:25

  moveton написав:ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой.

Тут всё прозрачно и просто. На выходе технической проверки будет документ, второй экземпляр оставляют потребителю.
Кстати, настоятельно рекомендую всем потребителям пускать работников распределительной компании почаще к проверке своего счетчика, так как если случится какая-то неприятность (ребенок сорвет пломбу и т.п.), то по акту будут проводится начисления с момента этой проверки или съема показаний счетчика.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:06

  Примат написав:
  moveton написав:ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой.

Тут всё прозрачно и просто. На выходе технической проверки будет документ, второй экземпляр оставляют потребителю.

Разговор про случай врезки на подстанции. Я так понимаю, что подстанция - это объект ДТЭК, а не потребителя, поэтому не очевидно насколько там часты проверки (судя по неожиданно возникшему зданию на территории - не очень) и кому о них оставляется второй экземпляр.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:37

  moveton написав:
  Примат написав:
  moveton написав:ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой.

Тут всё прозрачно и просто. На выходе технической проверки будет документ, второй экземпляр оставляют потребителю.

Разговор про случай врезки на подстанции. Я так понимаю, что подстанция - это объект ДТЭК, а не потребителя, поэтому не очевидно насколько там часты проверки (судя по неожиданно возникшему зданию на территории - не очень) и кому о них оставляется второй экземпляр.

В 99% процентах случаев подстанция собственность потребителя (в случае с/х).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#Text

2.5.4. За рахунок ОСР за місцем провадження ним господарської діяльності з розподілу електричної енергії здійснюються:
....
4) один раз на шість місяців плановий контрольний огляд та зчитування даних з лічильників електричної енергії та один раз на три роки планова технічна перевірка вузлів обліку/ЗКО та схем їх підключення у всіх користувачів системи розподілу відповідно до затверджених графіків;

Если бы подстанция была собственностью распределительной компании, то акт писали бы на анонима, так как узел учета с/х потребителя был бы где-то у него в щитовой.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:41

Re: Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...

6 месяцев считают по акту, если нарушение можно было выявить при контрольном съеме показаний, а то что там никто не ходил, так это уже проблема ОСР, период больше 6 месяцев нельзя брать для расчета. Другое дело, если бы проводка была "скрытой", которую нельзя выявить осмотром, а только путем технической проверки узла учета, тогда акт могут насчитать за 3 года.
Примат
 
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