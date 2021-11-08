Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...

Примат написав:

N0mad написав: Omega написав: Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги

На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально. На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально.

Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов „ДТЭК Киевские региональные электросети“ привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлено не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.



Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили чуть прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.

Если договор действующий, то акт напишут на собственника ТП, сельхозпредприятие. Это тоже самое, если бы "майнер" от вашего узла учета подключился, например снял клемную крышку вашего счетчика и подключился к клемнику так, чтобы электроэнергия не учитывалась "счетчиком". На кого будет акт написан, на Вас или на анонима?