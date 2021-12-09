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Ринок праці 2021: рекордні 24%
зростання, популярні вакансії

Ринок праці 2021: рекордні 24% зростання, популярні вакансії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:49

Ринок праці 2021: рекордні 24% зростання, популярні вакансії

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:29

Золотая профессия, если работник профи...
borakotlik
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