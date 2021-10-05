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Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:24
_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
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panzershreck1921
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:28
ivavictory2107 Когда и какой ценой? И сколько лет с ними решали? В прошлом году они точно еще бунтовали.
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panzershreck1921
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29
panzershreck1921 написав:_hunter
При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
Новость _перед_ обсуждением все же стоит прочитать
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