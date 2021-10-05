RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прем'єр запропонував дозволити
примусове вилучення...

Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:24

_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 28.09.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:28

ivavictory2107 Когда и какой ценой? И сколько лет с ними решали? В прошлом году они точно еще бунтовали.
panzershreck1921
Аватар користувача
 
Повідомлень: 108
З нами з: 28.09.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29

  panzershreck1921 написав:_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!

Новость _перед_ обсуждением все же стоит прочитать :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5732
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Топ-5 автомобільних прем'єр зими
R2 » Нед 05 гру, 2021 11:23
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 11:27
Radon
У МВС розповіли, коли в Україні можуть дозволити...
R2 » Вів 12 жов, 2021 10:23
2 346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 жов, 2021 16:41
summacut
В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити...
R2 » Вів 05 жов, 2021 08:05
1 284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 жов, 2021 08:06
Ferox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18570)
15.12.2021 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.