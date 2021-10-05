|
|
|
Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:24
_hunter При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:28
ivavictory2107 Когда и какой ценой? И сколько лет с ними решали? В прошлом году они точно еще бунтовали.
-
panzershreck1921
-
-
- Повідомлень: 108
- З нами з: 28.09.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:29
panzershreck1921 написав:_hunter
При чем тут конфискация? Речь идет о платной национализации - она не требует никакого решения суда, и это нормальная практика во всех адекватных странах!
Новость _перед_ обсуждением все же стоит прочитать
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:46
Не надо приводить в пример Европу!
Там участки изымаются для строительства дороги.
А наши судьи/прокуроры/депутаты будут использовать такой способ, чтобы отобрать землю для себя. Пройдет 5 лет, дорогу так и не построят, зато будет новый владелец.
Как только собираются ввести какую-то дичь - сразу говорят что так в Европе)) И нарид хавает, но не учитывает что в европе не у власти не наши бандиты, и законы там соблюдаются.
Применять силу полицией - прекрасно работает в цивилизованных странах. Хотите, чтобы нашим ментам дали такие же полномочия? Вы уверены, что вам это понравится?)
-
goowean
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 19.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:28
goowean написав:
...
А наши судьи/прокуроры/депутаты будут использовать такой способ, чтобы отобрать землю для себя.
...
как я уже два раза говорил: судьи/прокуроры/депутаты такой способ использовать, чтобы отобрать землю для себя могли уже фиг знает сколько лет.
_hunter написав: safonovstanislav написав: moveton написав:
Если владелец земли кроме той одной гривны получит ещё столько же лярдов, сколько Беня выкачал из Привата перед национализацией, я думаю, ему будет грех жаловаться.
...
Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?
Я на всякий случай повторю: это уже сейчас можно сделать -- вон выше вырезка из Конституции. Все, что законопроект № 6422 предлагает: установить четкие сроки что переговоров, что судов.
А если ВСУ не доверять -- который по законопроекту № 6422 апелляции рассматривать будет -- о законах вообще париться не стоит: любое имущество можно отжать со словами "а попробуй через суд докажи, что оно не мое".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5734
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 57 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|108
|
Нед 05 гру, 2021 11:27
Radon
|
|2
|346
|
|
|1
|284
|
Вів 05 жов, 2021 08:06
Ferox
|