ПриватБанк у партнерстві з компанією Visa оголосив про запуск в Україні рішення «Термінал».
Дивися повний текст POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:10
POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий...
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Дивися повний текст POS-термінал «в кармані»: ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців.
Додано: Вів 14 гру, 2021 16:10
"Типичный продавец, чтобы принимать к оплате карты, должен иметь довольно сложный контракт, дождаться визита технической команды, установить терминал. Это сложный процесс, который, возможно, имеет смысл для крупных компаний"
Видно, что заместитель председателя правления ПриватБанка не читатель сайта собственного банка и не в курсе уже много лет, как предлагаемой услуги "Мини-терминал":
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