Гетманцев про податкову амністію: Основний масив по...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:35
Декларувати накопичені за все життя якісь $40 К? При чому це і заощадження померлих батьків, бабусь, дідусів. Геть Манцев божевільний?
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:37
Це в той час коли "слугі" отримують від олігархів по 20К щомісяця, а "найвеличніший" обходиться нам у більш ніж 100 000 доларів щодня?
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:41
Гетьманцев вже порахував суми громадян на рахунках в банках, помножив на податок і сидить чекає, коли понесуть? Наступним кроком буде здати всіх вкладників банків в податкову і автоматом нарахувати на суму податкового боргу. Накладемо арешт на все майно, а потім судіться. Зеленій шоблі час самим збиратися на Ростов до дяді Віті і тікати. Бо, якщо що, то ніхто з них не втече.
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