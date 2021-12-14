В Україні дозволили застосування третьої дози вакцини від коронавірусу, але не усім. Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ.
Дивися повний текст В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко підписав наказ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:59
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко підписав наказ.
Додано: Вів 14 гру, 2021 17:59
Вчені радять через 9 місяців... Які вчені? Скільки можна маячню нести? Уже давно відомо, що через 6 місяців. Третя доза уже кілька місяців скрізь практикується. Третіх доз вводиться у світі в 6 раз більше, ніж перших та других. Але у нас знущаються з людей.
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:10
Це як цікаво, конкретно з Вас познущалися? Не дозволили щодня вакцинуватися? Після другої дози вже стійка залежність?
|