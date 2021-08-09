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Ілон Маск хоче переробляти
CO2 на ракетне паливо

Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:10

Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо

Пропонуємо до обговорення:
Глава компанії SpaceX Ілон Маск оголосив про початок програми очищення атмосфери Землі від вуглекислого газу та перетворення його на ракетне паливо.

Дивися повний текст Ілон Маск хоче переробляти CO2 на ракетне паливо.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:11

Найвеличніший бізнесмен усього Всесвіту полюбляє читати! Спочатку осилив про О. Бендера, тепер Войновича з його вторинним продуктом. Де б він ще черпав свої провідні ідеї? А ракети можна робити з людського лайна та кізяків! А якщо прочитає, не дай, Боже, що зайці жруть своє лайно і застосовують вторинну переробку клітковини, захопить ринок харчів. Будемо тоді усі своє лайно жерти, славлячи Єлонамахуі!!! Як кролі.
waldi_ua
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