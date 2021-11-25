Компанія Укравтодор розпочала торги, на яких буде визначено підрядника на будівництво першої ділянки Великої Кільцевої дороги навколо Києва.
Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15
Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
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Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США.
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:33
Раньше боялись воровать. Сейчас боятся не воровать, а то сверху накажут.
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