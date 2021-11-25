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Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:22
evaw_tarsh написав:
Так лучше уж Іксперди, чем жополизы.
Так они ими и есть.
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