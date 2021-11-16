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«Укрзалізниця» підвищила ціну
квитків у Kyiv Boryspil...

«Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:17

«Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль, збільшилася з 80 гривень до 100 гривень.

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R2
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Почему подорожало? Тому що!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:50

Нічого так комісія 20 грн за платіж 80.
Цікаво, кому із кварталівців цей плтажний сервіс належить
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:08

и другие цели.

Ну, все четко и понятно. Так бы сразу и сказали.
EKO
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