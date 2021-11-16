Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль, збільшилася з 80 гривень до 100 гривень.
Дивися повний текст «Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil Express.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:17
«Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil...
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil Express.
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:50
Нічого так комісія 20 грн за платіж 80.
Цікаво, кому із кварталівців цей плтажний сервіс належить
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