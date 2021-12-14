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Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:16
Пропонуємо до обговорення:
Слідчі ДБР викрили податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу, які розкрадали мільярди бюджетних коштів під час ремонту доріг та будівництва інфраструктурних об’єктів у місті.
Дивися повний текст Оборудка на 27 млрд грн: у Кривому Розі чиновники розкрадали гроші на будівництві доріг
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:16
Ещё бы. Самая дорогая цена 1 км дороги в мире. Блеск и нищета.
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