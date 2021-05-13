90 відсотків оплати за паркування місто отримало через додаток «Київ Цифровий».
Дивися повний текст Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони гривень: Кличко анонсував розвиток інфраструктури.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:09
Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони гривень: Кличко анонсував розвиток інфраструктури.
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:09
9 млн. в трёхмиллионном городе за 4 мес. Или по гривне за человека в месяц. Копьё, как по мне.
Додано: Сер 15 гру, 2021 22:52
Водії платять, коли машина стоїть. Наступний крок - примусити їх платити, коли машина їде. Треба поставити шлагбауми на кожному перехресті. Платні. Можна і автоматичні. Кличко, не зупиняйся на досягнутому. Кияни ще не мруть з голоду.
Додано: Сер 15 гру, 2021 23:44
Когда машина двигается, водители и так платят, за топливо. Количество частных корыт в мегаполисах превышает все допустимые пределы и его нужно уменьшать, попутно развивая общественный транспорт. Виталя двигается в правильном направлении.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:53
Сделайте штрафы как в США. Полицейский ходит и пришпиливает им квитанции о штрафе. По 600 квитанций в час.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:55
Re: Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони..
Может, в день? 10 квитанций в минуту никакой полицейский физически не сможет сгенерировать
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|