Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки...

Додано: Чет 16 гру, 2021 14:45

Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.



Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...



Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).