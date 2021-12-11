Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід".
Дивися повний текст Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу «Паксловід».
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Додано: Чет 16 гру, 2021 14:45
Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу «Паксловід».
Додано: Чет 16 гру, 2021 14:45
Вирусные за болевания не лечатся. Они либо неизлечимые, либо самовылечивающиеся. ВИЧ не лечится. ОРВИ проходит само за неделю. Иммунитет может подавить одни вирусы и не может подавить другие.
Либо можно "вылечить" ОРВИ за семь дней любым плацебо)) Сумашедшие мамаши как раз обычно "лечат" своих сопливых детей гроприназинами/афлубинами и прочим мелом без доказанного медицинского эфекта. Можно прочитать молитву и ОРВИ тоже пройдет за 7 дней. Но с ВИЧем это не получится...
Вроде бы есть революционные наработки по препаратам, способным лечить при вирусных заболеваниях, но это всё на стадии лабораторий. Возможно скоро люди научатся бороться с вирусными заболеваниями. Но на данный момент лекарств от вирусов не существует - это официальная позиция науки и медицины. Не придуман механизм воздействия на сам вирус (в отличие от бактерий, которые прекрасно убиваются антибиотиками уже 100 лет).
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:01
Точно? -- а то первая же ссылка с Вики:
ну и там дальше если по ссылкам походить:
Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:02
- Распространите среди вакцинированных нашего дома.
- А если не будут брать?
- А если не будут брать, заберём сертификат))
Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:19
Додано: П'ят 17 гру, 2021 07:38
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