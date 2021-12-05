RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Dela Energy® завершила
будівництво сонячних...

Dela Energy® завершила будівництво сонячних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:22

Dela Energy® завершила будівництво сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
На виробничих локаціях групи Nestlé, що розташовані в смт. Торчин та с. Смолигів (Волинська обл.) співробітники групи компаній DELA Energy® завершили будівництво двох сонячних електростанцій загальною потужністю 594 кВт. СЕС загальною піковою потужністю 399 кВт, з’явилася на 15-ти дахах будівель фабрики Nestle в Україні, розташованого в смт. Торчин, та на території заводу в с. Смолигів Волинської області побудована наземна СЕС піковою потужністю 195 кВт.

Дивися повний текст Dela Energy® завершила будівництво сонячних електростанцій на двох заводах Nestlé в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96681
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:22

а гроші на цей проект, мабуть, перекинули з фабрики "Світоч", бо якось підозріло швидко шоколад у деяких виробах перетворився на дешеву глазурь... купували одне й те саме з інтервалом місяць, були в шоці... нема на них містера Сміта, бо він як гаркне по телефону, конвейєр може в зворотньому напрямку рушити ))))
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Велике будівництво» додало до ВВП від 3,5% до 6,2% —...
R2 » Сер 15 гру, 2021 08:40
2 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 08:56
hno3
За програмою «Велике будівництво» відремонтовано дорогу...
R2 » П'ят 10 гру, 2021 14:16
1 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 14:16
Romann125
У Дніпрі завершують будівництво першої об’їзної дороги...
R2 » Нед 05 гру, 2021 14:47
7 444
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 13:27
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.