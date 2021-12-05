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Dela Energy® завершила будівництво сонячних...
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:22
Пропонуємо до обговорення:
На виробничих локаціях групи Nestlé, що розташовані в смт. Торчин та с. Смолигів (Волинська обл.) співробітники групи компаній DELA Energy® завершили будівництво двох сонячних електростанцій загальною потужністю 594 кВт. СЕС загальною піковою потужністю 399 кВт, з’явилася на 15-ти дахах будівель фабрики Nestle в Україні, розташованого в смт. Торчин, та на території заводу в с. Смолигів Волинської області побудована наземна СЕС піковою потужністю 195 кВт.
Дивися повний текст Dela Energy® завершила будівництво сонячних електростанцій на двох заводах Nestlé в Україні
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:22
а гроші на цей проект, мабуть, перекинули з фабрики "Світоч", бо якось підозріло швидко шоколад у деяких виробах перетворився на дешеву глазурь... купували одне й те саме з інтервалом місяць, були в шоці... нема на них містера Сміта, бо він як гаркне по телефону, конвейєр може в зворотньому напрямку рушити ))))
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