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Аудитори виявили мільярдні
порушення в «Укрзалізниці»

Аудитори виявили мільярдні порушення в «Укрзалізниці»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:42

Аудитори виявили мільярдні порушення в «Укрзалізниці»

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба «Укрзалізниці» під час перевірок виявила порушень на 61 млрд грн, а серед сумнівних витрат біли віскі та кальян, що, вочевидь, закуплялися для топ-менеджменту компанії.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:42

Звичайно що перевезення пасажирів буде "збитковим" і вартість квитків потрібно постійно підвищувати. Слідчі Дбр набу СБУ сап
- агов ви - де?
andriymak
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Модератори: Ірина_, Модератор

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