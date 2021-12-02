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Киянам розповіли, на які тарифи
чекати в опалювальному...

Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:06

Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному...

Пропонуємо до обговорення:
Середній тариф на тепло по енергоефективних будинках склав у листопаді 15 грн.

Дивися повний текст Киянам розповіли, на які тарифи чекати в опалювальному сезоні 2021/2022.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:06

лучше бы расписали про минимальное потребление для тех, у кого индивидуальные счетчики тепла. весной когда тепло можно было не топить и ничего не платить. а теперь отопление выключил, но денег должен.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:15

  Slon_Nosov написав:лучше бы расписали про минимальное потребление для тех, у кого индивидуальные счетчики тепла. весной когда тепло можно было не топить и ничего не платить. а теперь отопление выключил, но денег должен.

А что про него писать? -- ну да, есть такой параметр: прямо в паспорте оного счетчика и прописанно -- кто хотел -- давно прочитал.
_hunter
 
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