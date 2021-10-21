Напередодні свят активізувалися шахраї, які «здають» котеджі та апартаменти в Карпатах туристам, хоча насправді таких будиночків не існує.
Дивися повний текст Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як працює схема.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:40
Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як...
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Дивися повний текст Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як працює схема.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:40
1. бронируйте на букинге
2. не переводите деньги наперед на карты
мошенников действительно много, с ними не борются, в киберполиции следствия нет, ЕРДР не заводят
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