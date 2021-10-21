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Шахраї обманюють туристів
із житлом у Карпатах: як...

Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:40

Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як...

Пропонуємо до обговорення:
Напередодні свят активізувалися шахраї, які «здають» котеджі та апартаменти в Карпатах туристам, хоча насправді таких будиночків не існує.

Дивися повний текст Шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах: як працює схема.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:40

1. бронируйте на букинге
2. не переводите деньги наперед на карты
мошенников действительно много, с ними не борются, в киберполиции следствия нет, ЕРДР не заводят
alextim
 
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