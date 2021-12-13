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ФГВФО пояснив зростання
вкладів українців у банках

ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16

ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках

Пропонуємо до обговорення:
Сума депозитів фізичних осіб (у т.ч. ФОПів) у банках-учасниках ФГВФО у січні-жовтні зросла майже до 630 млн грн.

Дивися повний текст ФГВФО пояснив зростання вкладів українців у банках.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:16

Збільшення немає. Якщо приріст менший за % ставку, то це означає що нові депозити відкривають менше, а ніж забирають старі вклади.
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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