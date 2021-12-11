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Україна може майже вдвічі
зменшити споживання газу - Шмигаль

Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:45

Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Україна може знизити споживання газу на 30-40% і навіть стати експортером блакитного палива.

Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:46

Дам бесплатный совет -облегчите людям замену газового оборудования. Даже денег тратить не нужно, отмените эти поборы чиновникам в карман. Сейчас чтобы поменять бабушке старый котел отопления на новый, значительно более экономичный, нужно потратить 10 тысяч гривен на котел и минимум 40 тысяч на его оформление. Ну это смешно. Оправдывают это типа безопасностью, но неужели старый котел с гнилой автоматикой безопастнее нового?
rlkhua79
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