Україна може знизити споживання газу на 30-40% і навіть стати експортером блакитного палива.
Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:45
Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:46
Дам бесплатный совет -облегчите людям замену газового оборудования. Даже денег тратить не нужно, отмените эти поборы чиновникам в карман. Сейчас чтобы поменять бабушке старый котел отопления на новый, значительно более экономичный, нужно потратить 10 тысяч гривен на котел и минимум 40 тысяч на его оформление. Ну это смешно. Оправдывают это типа безопасностью, но неужели старый котел с гнилой автоматикой безопастнее нового?
|