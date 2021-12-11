Україна може знизити споживання газу на 30-40% і навіть стати експортером блакитного палива.
Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:45
Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може майже вдвічі зменшити споживання газу - Шмигаль.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:46
Дам бесплатный совет -облегчите людям замену газового оборудования. Даже денег тратить не нужно, отмените эти поборы чиновникам в карман. Сейчас чтобы поменять бабушке старый котел отопления на новый, значительно более экономичный, нужно потратить 10 тысяч гривен на котел и минимум 40 тысяч на его оформление. Ну это смешно. Оправдывают это типа безопасностью, но неужели старый котел с гнилой автоматикой безопастнее нового?
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:36
Развивайте атомку, а не зеленку. Упростите переход на автономное отопление, газовое, электрическое. Люди за свои деньги будут экономить газ, утепляться (ибо в этом появится смысл). Сейчас утепляться смысла нет, дешевле докинуть по пару секций к радиатору. Благо чугунина МС-140 на лохе по 50-60 грн. за секцию.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:53
по мере сокращения населения и уничтожения промышленности будет падать потребление газа...
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