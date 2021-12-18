47,8% українців хотіли б поїхати на постійну чи тимчасову роботу до Німеччини.
Дивися повний текст Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки до Німеччини..
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:36
Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки до Німеччини..
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:40
Re: Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки..
И никогда не возвращаться.
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