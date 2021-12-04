Кожен водій зобов’язаний знати й дотримуватись Правил дорожнього руху, у випадку їх порушення, може понести покарання.
Дивися повний текст Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР.
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:59
Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР
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Дивися повний текст Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР.
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