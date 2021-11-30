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Як будуть карати водіїв за «лису» гуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:21
mklovsky41 написав:А за что покупать резину? Пусть посмотрят на уровень доходов многих владельцев транспорта. Я не враг себе и с огромным удовольствием приобрел бы новые шины!
Может вам и бензин бесплатно обеспечить? Не можете содержать авто (а резина это тоже к содержанию авто) - продавайте, и ездите на автобусе, пешком ходите, на велосипеде - альтернативы есть.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:52
Я вообще не понимаю тех людей которые ездят зимой на летней или лысой. Это же не крайний север где пофиг. А в 0 понесет ту машину и могут пострадать другие
Ставь машину ходи пешком. Автобус
Зачем создавать проблемы себе и другим
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:56
unicdima написав: aleksejpodsivalov60 написав:
Штраф ни к чему..у людей денег нету.. нет бы подарили новый комплект резины.. вместо штрафа...
Комплект резины это 2 бака бензина, если у вас нет таких денег то нечего на дороги выезжать и подвергать опасности других.
Разве Гомно БЦ если её ещё выпускают.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:11
mullersergey78 написав:
Вчера вечером всем домом наблюдали работу полиции с неалекватным (или вхлам пьяным или под веществами) водителем
Как они будут уговаривать на штаф за полулысую резину, выпрашивать?
Скорей всего никак. Такие как правило из мажоров, для которых законы и правила не работают. У них связи решают.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:26
Цитрин написав: mullersergey78 написав:
Вчера вечером всем домом наблюдали работу полиции с неалекватным (или вхлам пьяным или под веществами) водителем
Как они будут уговаривать на штаф за полулысую резину, выпрашивать?
Скорей всего никак. Такие как правило из мажоров, для которых законы и правила не работают. У них связи решают.
Мажор на лысой резине? -- теперь я слышал все
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