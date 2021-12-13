3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:31
Puente Не знаю что там в Германии, но в Украине основная мвсса коренного населения, исходя из отношения государства, "2 сорт і злидота".
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:32
Не понял Вашу мысль. Если за одинаковую работу платят одинаково и местным и понаехам, то в чем здесь "второсортность"?
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:04
ЯКІ ваші критерії???
Мої критерії - зарплати/пенсії + ціна товарів.
Білорусь ми догнали десь цього року. І то у нас пенсії набагато менші ніж у них. Зарплати приблизно рівні.
Казахстан - тут я не сильно в курсі, але по-моєму живе краще ніж ми. Там вищі зарплати.
Росія - тут ми сильно відстаємо. Десь на 30%-50% у нас нижчі і зарплати і пенсії. Ціни у них трохи вище, але не набагато. Є зміст їхати в РФ, особливо в Москву.
Ваші оцінки неадекватні.
Те ж саме питання -ЯКІ ваші критерії оцінки???
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