|
|
|
Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
У міській раді Нью-Йорка проголосували за заборону використання природного газу у нових будівлях. Мегаполіс приєднується до низки міст США, які прагнуть перейти від викопного палива до чистіших форм енергії.
Дивися повний текст Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках: рішення вже ухвалено
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96726
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:28
так это с 2027 года ... а потом может и углём начнут топить
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5178
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 768 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akido
, Cris
і 20 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|