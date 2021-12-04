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Нью-Йорк відмовиться від
використання газу в будинках:...

Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21

Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...

Пропонуємо до обговорення:
У міській раді Нью-Йорка проголосували за заборону використання природного газу у нових будівлях. Мегаполіс приєднується до низки міст США, які прагнуть перейти від викопного палива до чистіших форм енергії.

Дивися повний текст Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках: рішення вже ухвалено.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21

Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:28

так это с 2027 года ... а потом может и углём начнут топить
uaprofi
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