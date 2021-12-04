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Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
У міській раді Нью-Йорка проголосували за заборону використання природного газу у нових будівлях. Мегаполіс приєднується до низки міст США, які прагнуть перейти від викопного палива до чистіших форм енергії.
Дивися повний текст Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках: рішення вже ухвалено
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
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Bobua
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:28
так это с 2027 года ... а потом может и углём начнут топить
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uaprofi
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:59
Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.
Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.
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akido
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:41
Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
На всякий случай напоминаю, что "им" - это в Нью-Йорке, а там не факт, что цены такие же, как сейчас (пока правительство продолжает страдать популизмом и для населения ставит цены на коммуналку от балды) в ИФ. Но может и там дешевле электричеством. Терзает, правда, смутное сомнение. Когда где-то дешевле, народ туда обычно бежит без всяких законов, а временами и законам вопреки.
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moveton
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:52
moveton написав: Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
На всякий случай напоминаю, что "им" - это в Нью-Йорке, а там не факт, что цены такие же, как сейчас (пока правительство продолжает страдать популизмом и для населения ставит цены на коммуналку от балды) в ИФ. Но может и там дешевле электричеством. Терзает, правда, смутное сомнение. Когда где-то дешевле, народ туда обычно бежит без всяких законов, а временами и законам вопреки
.
Как же оно побежит, когда для этого АЖ ОСББ создавать нужно?
(для отключения многоэтажки от ЦО).
А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.
А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).
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_hunter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15
akido написав:
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Если теплоёмкость и инертность системы большая, то на день вполне хватает, если конечно отапливаемое помещение не выпускает тепло через дыры.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:22
_hunter написав:
А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.
Я так понимаю, что, если принять закон, что газом отапливаться нельзя, то электрокотёл появится бесплатно? Так же, как у нас домовые счётчики за счёт поставщика?
_hunter написав:
А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).
И чё там говорят? Сейчас просто на калькуляторе поделил 1300 грн, на которые мне выставили счёт за ноябрь (обычно это самый дорогой месяц в году) на 1.68 грн / кВтч. Получил, что за такие деньги электрообогреватель будет чуть более, чем на один киловатт. Батареи от домовой газовой котельной меня явно греют не менее, чем в 3-4 раза сильнее. И это ещё стоимость электрообогреватель не учтена. Это в хрущёвке.
В этом году сданной многоэтажке тоже свой газовый котёл на ЖК, а не всё на электричестве (хотя свой электрический бойлер в квартире тоже ставить никто не запрещает). Наверное, диверсанты строили, чтобы подороже получалось.
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moveton
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