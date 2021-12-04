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Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пропонуємо до обговорення:
У міській раді Нью-Йорка проголосували за заборону використання природного газу у нових будівлях. Мегаполіс приєднується до низки міст США, які прагнуть перейти від викопного палива до чистіших форм енергії.
Дивися повний текст Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках: рішення вже ухвалено
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:21
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
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Bobua
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:28
так это с 2027 года ... а потом может и углём начнут топить
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uaprofi
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:59
Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.
Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.
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akido
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:41
Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
На всякий случай напоминаю, что "им" - это в Нью-Йорке, а там не факт, что цены такие же, как сейчас (пока правительство продолжает страдать популизмом и для населения ставит цены на коммуналку от балды) в ИФ. Но может и там дешевле электричеством. Терзает, правда, смутное сомнение. Когда где-то дешевле, народ туда обычно бежит без всяких законов, а временами и законам вопреки.
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moveton
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:52
moveton написав: Bobua написав:
Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел.
Ще й за ціну більшу аніж ринкова.
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
На всякий случай напоминаю, что "им" - это в Нью-Йорке, а там не факт, что цены такие же, как сейчас (пока правительство продолжает страдать популизмом и для населения ставит цены на коммуналку от балды) в ИФ. Но может и там дешевле электричеством. Терзает, правда, смутное сомнение. Когда где-то дешевле, народ туда обычно бежит без всяких законов, а временами и законам вопреки
.
Как же оно побежит, когда для этого АЖ ОСББ создавать нужно?
(для отключения многоэтажки от ЦО).
А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.
А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).
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_hunter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:15
akido написав:
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Если теплоёмкость и инертность системы большая, то на день вполне хватает, если конечно отапливаемое помещение не выпускает тепло через дыры.
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alex_dvornichenko
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:22
_hunter написав:
А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.
Я так понимаю, что, если принять закон, что газом отапливаться нельзя, то электрокотёл появится бесплатно? Так же, как у нас домовые счётчики за счёт поставщика?
_hunter написав:
А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).
И чё там говорят? Сейчас просто на калькуляторе поделил 1300 грн, на которые мне выставили счёт за ноябрь (обычно это самый дорогой месяц в году) на 1.68 грн / кВтч. Получил, что за такие деньги электрообогреватель будет чуть более, чем на один киловатт. Батареи от домовой газовой котельной меня явно греют не менее, чем в 3-4 раза сильнее. И это ещё стоимость электрообогреватель не учтена. Это в хрущёвке.
В этом году сданной многоэтажке тоже свой газовый котёл на ЖК, а не всё на электричестве (хотя свой электрический бойлер в квартире тоже ставить никто не запрещает). Наверное, диверсанты строили, чтобы подороже получалось.
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moveton
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:41
alex_dvornichenko написав: akido написав:
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Если теплоёмкость и инертность системы большая, то на день вполне хватает, если конечно отапливаемое помещение не выпускает тепло через дыры.
Сама по собі сучасна квартира не має "великої теплоємності та інертності".
Якщо ви встановите десятитонний накопичувач тепла та зможете вночі за 8 годин розігріти його на 40-50 градусів, то, можливо, вам цього вистачить на опалення 100 квадратів протягом 16 денних годин.
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akido
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:05
moveton написав:
Я так понимаю, что, если принять закон, что газом отапливаться нельзя, то электрокотёл появится бесплатно?
_hunter написав:
А если дом частный -- минимум на электрокотел потратится придется.
Так же, как у нас домовые счётчики за счёт поставщика?
И чё там говорят? Сейчас просто на калькуляторе поделил
_hunter написав:
А так-то на ТыТрубе в последнее время куча роликов понапоявлялось на тему выгодности электроотопления).
1300 грн, на которые мне выставили счёт за ноябрь (обычно это самый дорогой месяц в году) на 1.68 грн / кВтч. Получил, что за такие деньги электрообогреватель будет чуть более, чем на один киловатт. Батареи от домовой газовой котельной меня явно греют не менее, чем в 3-4 раза сильнее. И это ещё стоимость электрообогреватель не учтена. Это в хрущёвке.
В этом году сданной многоэтажке тоже свой газовый котёл на ЖК, а не всё на электричестве (хотя свой электрический бойлер в квартире тоже ставить никто не запрещает). Наверное, диверсанты строили, чтобы подороже получалось.
Это к тому было, что само отопление электрикой может и быть дешевле, чем топить газом, но актуально это только для новых домов: где есть выбор. Если газовая колонка _уже установлена_ -- переход на электрику = дополнительные затраты.
Да примерно то же, что и Bobua
там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.
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_hunter
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