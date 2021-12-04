Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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_hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.
А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки
_hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.
А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки
Так они об этом прямо говорят
Дом у нас полностью электрический
Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой. Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...