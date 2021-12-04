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Нью-Йорк відмовиться від
використання газу в будинках:...

Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:40

  _hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.

А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:33

  moveton написав:
  _hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.

А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки :mrgreen:

Так они об этом прямо говорят :lol:
Дом у нас полностью электрический


Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой.
Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...
_hunter
 
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