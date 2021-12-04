Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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_hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.
А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки
_hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.
А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки
Так они об этом прямо говорят
Дом у нас полностью электрический
Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой. Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...
_hunter написав:Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой. Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...
Если судить по цифрам более, чем в 4 раза больше платят за киловатт. Это вина чисто застройщика и тех, кто принимал дом. Его не поставили на учёт как жилой. Это одни из "скрытых видов повышения цен".
Bobua написав:Пощастило їм... А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :( Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.
Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.
Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.
Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴. Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон). Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...
Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть. А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...
А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴ Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?
Тому -- електрика. ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт. А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду. А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу. Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)
Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля... А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)
Bobua написав:Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.
Мазюкання щілин не допоможе позбутися втрат тепла. Мабуть, рекуперативну вентиляцію ви не робили, а втрати на вентиляцію - найбільші якщо щілин немає. Також залишаються втрати крізь вікна, стіни, стелю.
Bobua написав:А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.
Для квартир "екологічно дружнього, малого розміру" ніякий постачальник не дозволить використовувати потужність 5 квт (якщо вони офіційно не облаштовані для використання електроопалення чи принаймні електроплит)
Bobua написав:Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день
Для цього вже вигадали спеціальний девайс - електричний бойлер. Більше 100 років тому.
Bobua написав:Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...
Як ви гадаєте, з чого буде вироблена електроенергія якою ви плануєте опалюватися ? З "неіснуючого вугілля" ? З запасів води у сховищах ГЕС, які теж найнижчі за останні роки ? Чи з дорогого газу ?
Bobua написав:А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим...
Я не сумніваюся що влада віддячить вам за вашу активну громадянську позицію. Коли почнуться масові віялові відключення - тоді ще раз повернемося до питання "перевага електроопалювання"
Bobua написав:Пощастило їм... А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :( Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)
Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?
Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.
Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.
Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.
Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴. Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон). Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...
Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть. А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...
А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴ Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?
Тому -- електрика. ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт. А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду. А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу. Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)
Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля... А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)
Ну, "екологічно дружні" оцінки площі вважатимемо вашими суб'єктивними пристрастями... Квартири 8-10 метрів є досить типовим явищем у Південній Кореї, Японії, може ще Китай, але й там то зумовлено не питанням їх комфортабельності. Свідомо таке купувати, не для фунцій комори, то якась "клаустрофілія", чи що... Чи бажання відчути себе хом'яком...
Щодо динаміки температури в житлі. Якраз під час сну більш прохолодне повітря корисніше, нагрівати й сушити повітря під час сну - так собі варіянт. І електроенергія, яка по нічному тарифу - від АЕС, паливо для яких аж ніяк не місцевого виробництва, вгадайте, звідки воно більшою частиною походить. Щодо "водного акумулятора води" - вам вже вірно натякнули - не треба вигадувати велосипед, все давно винайдено, і таке, як треба - і з термоізоляцією, і з довговічними нагрівачами, і не буде вам сауну робити під час нагрівання води, і місце ефективно використовує, купіть побільше об'єм і насолоджуйтесь життям, автоматика, щоб сам включався вночі, теж доступна. Як ви вже так переймаєтеся за енергоефективність свого житла, навіть ціною комфорту - розгляньте житлові глибокі цоколі, під землею весь рік +/- стала температура, плюс кілька бойлерів по 200 літрів і буде вам щастя