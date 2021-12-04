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Нью-Йорк відмовиться від
використання газу в будинках:...

Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:...
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  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:40

  _hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.

А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:33

  moveton написав:
  _hunter написав:Да примерно то же, что и Bobua там выше -- получается выгоднее. Но нужно тратиться.

А в Одессе не в ютубе, а на реальной улице митингуют жители недавно построенного дома полностью на электричестве. Судя по энергопотреблению, о котором они говорят, отопление тоже. Митинг о том, что счета за электричество великоваты. Оно и логично: раз нет газа и ЦО, то про высокие цены на них митинговать уже не с руки :mrgreen:

Так они об этом прямо говорят :lol:
Дом у нас полностью электрический


Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой.
Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:13

  _hunter написав:Но митингуют они чуть по другой причине: ихний дом типа сдали, а на баланс -- не взяли. Отсюда и цена даже выше "коммерческой.
Но к экономии "на газу" это не имеет никакого отношения...

Если судить по цифрам более, чем в 4 раза больше платят за киловатт.
Это вина чисто застройщика и тех, кто принимал дом.
Его не поставили на учёт как жилой.
Это одни из "скрытых видов повышения цен".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:06

  akido написав:
  Bobua написав:Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)

Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?

Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.

Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.


Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.

Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴.
Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон).
Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...

Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть.
А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...

А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴
Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?


Тому -- електрика.
ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт.
А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.
А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу.
Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)

Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...
А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:37

  Bobua написав:Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.

Мазюкання щілин не допоможе позбутися втрат тепла. Мабуть, рекуперативну вентиляцію ви не робили, а втрати на вентиляцію - найбільші якщо щілин немає. Також залишаються втрати крізь вікна, стіни, стелю.

  Bobua написав:А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.

Для квартир "екологічно дружнього, малого розміру" ніякий постачальник не дозволить використовувати потужність 5 квт (якщо вони офіційно не облаштовані для використання електроопалення чи принаймні електроплит)

  Bobua написав:Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)

Для цього вже вигадали спеціальний девайс - електричний бойлер. Більше 100 років тому.

  Bobua написав:Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...


Як ви гадаєте, з чого буде вироблена електроенергія якою ви плануєте опалюватися ? З "неіснуючого вугілля" ? З запасів води у сховищах ГЕС, які теж найнижчі за останні роки ? Чи з дорогого газу ?

  Bobua написав:А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)

Я не сумніваюся що влада віддячить вам за вашу активну громадянську позицію. Коли почнуться масові віялові відключення - тоді ще раз повернемося до питання "перевага електроопалювання"
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:19

Re: Нью-Йорк відмовиться від використання газу в будинках:..

Bobua написав:
  akido написав:
  Bobua написав:Пощастило їм...
А в ІФ забудовник нав'язав газ.котел. :( Ще й за ціну більшу аніж ринкова. :(
Хоча сенсу в тому ніякого -- електрикою за нічним тарифом значно дешевше (в 1,7...1,4рази)

Тобто вдень опалюватися електрикою не потрібно ? Мерзнути будете чи вогнище розпалите посеред вітальні ?

Не кажучи вже про те, що ні про які "1,7...1,4рази" мови й бути не може (поки що). Кіловат-година нічної електрики коштує 0.672, кіловат-година газа коштує для населння зараз 0.796.

Навіть якщо грітися вночі, макисимум 1.2 рази буде дешевше. А якщо ще й вдень захочеться, то буде в 2 рази дорожче.


Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.

Щодо 1.7...1.4 -- визнаю, погарячкував. Чомусь думалось, що перші 250кВт*год мають бути по 1.44₴. Але нині виявив, що коли споживання понад 250кВт*год, то денна ціна за все разом (починаючи від нуля) -- 1.68₴.
Отже, нічний коеф вигоди буде 1,64(тризон)...1,32(двозон).
Крім як для супер-маленьких квартир, яким вистачає по 8кВт*год на добу... Цікаво, чи існують квартири на 8...10м²? Я би купив...

Щодо газу -- то котел видає в батареї нижчу теплоту згорання (9.45кВт*г/м³) та ще й після ККД. Отже, добре якщо отримаємо 9кВт/м³. Решта -- гріє небеса... Тому, мабуть, всі туди хочуть.
А м³ =~ 10₴ (якщо разом із транспортуванням) -- майже всюди, крім як у Києві, де банкет оплачує кілька великих ТЕЦ і нещасні споживачі дорогого ЦО...

А у решті України кВт з газу коштуватиме 1.1₴
Крім того -- той газ походить із однієї великої, але дуже закомплексованої і капосної країнки. І споживати його -- якось неприємно, я би сказав... :) А може й небезпечно!? Х.з. чого вони можуть туди домішати, в черговому приступі істерики...?


Тому -- електрика.
ІЧ обігрівачі дешеві, й тихі, й схожі на жар вогнища :). ~300₴/кВт.
А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.
А я від поч.грудня ледь більше 0.4кВт*год на м² за добу трачу.
Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)

Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...
А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)


Ну, "екологічно дружні" оцінки площі вважатимемо вашими суб'єктивними пристрастями... Квартири 8-10 метрів є досить типовим явищем у Південній Кореї, Японії, може ще Китай, але й там то зумовлено не питанням їх комфортабельності. Свідомо таке купувати, не для фунцій комори, то якась "клаустрофілія", чи що... Чи бажання відчути себе хом'яком...

Щодо динаміки температури в житлі. Якраз під час сну більш прохолодне повітря корисніше, нагрівати й сушити повітря під час сну - так собі варіянт.
І електроенергія, яка по нічному тарифу - від АЕС, паливо для яких аж ніяк не місцевого виробництва, вгадайте, звідки воно більшою частиною походить.
Щодо "водного акумулятора води" - вам вже вірно натякнули - не треба вигадувати велосипед, все давно винайдено, і таке, як треба - і з термоізоляцією, і з довговічними нагрівачами, і не буде вам сауну робити під час нагрівання води, і місце ефективно використовує, купіть побільше об'єм і насолоджуйтесь життям, автоматика, щоб сам включався вночі, теж доступна.
Як ви вже так переймаєтеся за енергоефективність свого житла, навіть ціною комфорту - розгляньте житлові глибокі цоколі, під землею весь рік +/- стала температура, плюс кілька бойлерів по 200 літрів і буде вам щастя
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:25

  Faceless написав:.. розгляньте житлові глибокі цоколі, під землею весь рік +/- стала температура..

я даже знаю одного знатного консультанта по теме на соседней ветке ))
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:59

  akido написав:
  Bobua написав:Наразі -- на ніч провітрюю, потім за ніч набираю електрикою градусів 3-4, а за день вони кудись зникають... Хоч ніби всі щілини замазюкав. Здається по експоненті процес відбувається. Хоча, графіки ще не пробував будувати -- замало точок знімаю.

Мазюкання щілин не допоможе позбутися втрат тепла. Мабуть, рекуперативну вентиляцію ви не робили, а втрати на вентиляцію - найбільші якщо щілин немає. Також залишаються втрати крізь вікна, стіни, стелю.

Таки є втрати... :( Хоча у попередні місяці (без опалення) вночі темп. лише трошки падала (здебільшо на неповний градус, навіть якщо ззовні був іней), а вдень сама трошки піднімалась (без опалення, може й від сонця?). Хоч і не повністю відновлювалась -- щодня потроху знижувалась, готуючи, мабуть, мене до зими. :)
Опаленням я просто "погнав цю річку назад". Ще й амплітуду збільшив.
Пробував пару разів брати за ніч по 30кВт*год -- зранку була спека аж під 20, але швидко все пропадало. Навіть і без провітрювань... Більше не пробую. Чекаю де ж ті морози. 15-20кВт*год -- і зранку краще (до 17°), і вдень майже та сама прохолода (~14°) і стимул рухатись. Піклування про здоров'я, як не крути -- навіть з боку таємних і магічних сил термодинаміки . :)

  Bobua написав:А більше 5кВт і не можна. Та й не треба. 40кВт*год за ніч -- вистачить навіть у морози для квартир пристойного, екологічно дружнього, малого розміру. 40, 30 м². Бо 1кВт*год на м² за добу лише у морози й потрібно. І то ще навіть у будинках старого житл.фонду.

Для квартир "екологічно дружнього, малого розміру" ніякий постачальник не дозволить використовувати потужність 5 квт (якщо вони офіційно не облаштовані для використання електроопалення чи принаймні електроплит)

Вже. 5кВт у всіх паперах і в інеті. Кабелі страшного діаметру -- боявся, що не влізуть в автомат. Влізли. :) Хоч і ~6мм.
Автомат на вході -- взагалі на 32А. А спрацьовують вони ж пізніше номіналу.
Навіть не маю чим перевірити, коли ж відсіче. :) Нагрівачів всього на 4кВт, і більше й не хочу -- навіть ці не вмикаю на повну.

  Bobua написав:Також подумую про невеличку ванну для нагрівання води. Порахувати об'єм і теплоємність, вкинути пару кип'ятильників відповідної потужності, може якось термоізолювати трохи -- і мати кип'яточку на цілий день :)

Для цього вже вигадали спеціальний девайс - електричний бойлер. Більше 100 років тому.

Бачив. Дорого. І неясно, чи схоче він віддати все тепло за 16годин...
Ванни значно дешевші. І об'єм більший. І опиратись не будуть. :)
Бо, мабуть, було би таки добре зробити рівномірну темп., градусів десь так на 15, чи яка там для здоров'я найкраща?, аніж хитати її від 13 до 17...

  Bobua написав:Крім того, споживаючи електро вночі -- я допомагаю балансувати енергосистему. Без дорогого газу (40₴/м³!) й неіснуючого вугілля...


Як ви гадаєте, з чого буде вироблена електроенергія якою ви плануєте опалюватися ? З "неіснуючого вугілля" ? З запасів води у сховищах ГЕС, які теж найнижчі за останні роки ? Чи з дорогого газу ?

З мирних атомів! :)


  Bobua написав:А всі хто не споживає -- не допомагають. От і живіть тепер з цим... ;)

Я не сумніваюся що влада віддячить вам за вашу активну громадянську позицію. Коли почнуться масові віялові відключення - тоді ще раз повернемося до питання "перевага електроопалювання"

От коли у ЦОК ОблЕнерго мені розповідали про жахи тризонності (-- не відчув), то ще тоді подумалось про віялові вимкнення -- вони якраз на пікові години мають припадати, як мені здається. Коли я і так майже все вимикаю :) (8-11 і 20-22 години доби).
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:31

  Bobua написав:Бо, мабуть, було би таки добре зробити рівномірну темп., градусів десь так на 15, чи яка там для здоров'я найкраща?, аніж хитати її від 13 до 17...

Вообще-то комфортом считается 20-26. 18-20 - допустима, но уже не комфортна. Отсюда законодательная норма, что, если ниже 18 (или 20 в угловой комнате), то отопление считается не качественным. Можно жить и при 15, конечно. Я и в тонкой палатке ночевал в мороз. Но это уже для организма некоторый экстрим и нужно его готовить.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:32

  Faceless написав:
Ну, "екологічно дружні" оцінки площі вважатимемо вашими суб'єктивними пристрастями... Квартири 8-10 метрів є досить типовим явищем у Південній Кореї, Японії, може ще Китай, але й там то зумовлено не питанням їх комфортабельності. Свідомо таке купувати, не для фунцій комори, то якась "клаустрофілія", чи що... Чи бажання відчути себе хом'яком...

Щодо динаміки температури в житлі. Якраз під час сну більш прохолодне повітря корисніше, нагрівати й сушити повітря під час сну - так собі варіянт.
І електроенергія, яка по нічному тарифу - від АЕС, паливо для яких аж ніяк не місцевого виробництва, вгадайте, звідки воно більшою частиною походить.
Щодо "водного акумулятора води" - вам вже вірно натякнули - не треба вигадувати велосипед, все давно винайдено, і таке, як треба - і з термоізоляцією, і з довговічними нагрівачами, і не буде вам сауну робити під час нагрівання води, і місце ефективно використовує, купіть побільше об'єм і насолоджуйтесь життям, автоматика, щоб сам включався вночі, теж доступна.
Як ви вже так переймаєтеся за енергоефективність свого житла, навіть ціною комфорту - розгляньте житлові глибокі цоколі, під землею весь рік +/- стала температура, плюс кілька бойлерів по 200 літрів і буде вам щастя


То так сумно, що у нас людина не має права відчути себе хом'ячком... :(
Куди не плюнь -- всюди якась гігантоманія, двократно недопустиме надспоживацтво https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/ , і стогони зубожілих, що їм не дають пенсію і субсидію на опалення пари сотень м², або скарги на інфляцію, якої, насправді, майже й нема: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?

От восени купував квартиру -- нема малих площ, хоч убийся.
Трохи на вторинному ринку, але там продавці заганяються з ціною м² у страшних, вбитих будівлях...
На первинному -- явний надлишок навіть і готового, а ще флудять на дошках оголошень "повітрям", не гребують і фальшиві фото підсовувати ("воно буде таке самісіньке всього за два рочки... ну купіііііттттьььь...") І таке враження ніби мале просто перестали робити... :( Крім, хіба що, у Києві -- але ж там треба вміти формальдегідами дихати. "Не тільки лиш всі зможуть".

Та й з цоколями ситуація неясна.
Читав, ніби їх в Україні не вважають житлом, і вломлюють комерц.ціни на всі комунікації?
А в ІФ такого мабуть, і не будують -- часто все що на першому поверсі -- віддали під гаражі. Мабуть, на випадок повені вирішили, що краще топити авто, а не людей.

Нечесно це все.
Мале житло нецікаве забудовнику, що, мабуть, хоче лише в двозначних числах плавати.
Підземне -- поза законом. Хоч ті закони ще аж совкові.

Що там ще...
Паливо для АЕС.
Ні. Аж такого бути не може. У такому сучасному, молодіжному й прогресивному місті як ІФ, яке явно ж, навіть за назвою, є побратимом НЙ і ЛА -- має бути електрика від тих АЕС, що купують паливо десь на Заході. Мабуть у Вестінгаузів :)
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