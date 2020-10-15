Яку мову програмування вибрати початківцю, щоб увійти в ІТ?
Дивися повний текст Яку мову програмування обирають початківці.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21
Яку мову програмування обирають початківці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яку мову програмування обирають початківці.
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:22
Basic в качестве пусть даже первого языка программирования... Это в школах вместо Школьного Алгоритмического теперь изучают?
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