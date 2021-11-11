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Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Обдурити електролічильник та менше платити за світло - саме таку ідею намагалися втілити у життя "винахідники" з Дніпра. Проте довго їх бізнес не пропрацював, чоловіків затримала поліція.
Дивися повний текст Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали злочинну схему на мільйони гривень
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R2
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Додано: Сер 22 гру, 2021 16:22
Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"
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summacut
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:39
summacut написав:
Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"
Есть такая штука Ваттметр, очень полезная вещь. Попробуйте проверить им свой счетчик. Лично я сильно удивился. От того люди и пытаются взуть тех, кто взувает на госуровне.
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p_a_l
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