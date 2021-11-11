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Обманути лічильник: у Дніпрі
«винахідники» вигадали...

Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:22

Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Пропонуємо до обговорення:
Обдурити електролічильник та менше платити за світло - саме таку ідею намагалися втілити у життя "винахідники" з Дніпра. Проте довго їх бізнес не пропрацював, чоловіків затримала поліція.

Дивися повний текст Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали злочинну схему на мільйони гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:22

Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:39

  summacut написав:Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"

Есть такая штука Ваттметр, очень полезная вещь. Попробуйте проверить им свой счетчик. Лично я сильно удивился. От того люди и пытаются взуть тех, кто взувает на госуровне.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:33

Re: Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

p_a_l написав:
  summacut написав:Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"

Есть такая штука Ваттметр, очень полезная вещь. Попробуйте проверить им свой счетчик. Лично я сильно удивился. От того люди и пытаются взуть тех, кто взувает на госуровне.
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GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:41

p_a_l Надо понимать еще что Вы измеряли ваттметром, активную или полную мощность, а то может дело не в счетчике...
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:00

  gretzky_vic написав:p_a_l Надо понимать еще что Вы измеряли ваттметром, активную или полную мощность, а то может дело не в счетчике...


А что, бытовые счетчики уже и реактивку меряют? :shock: И какая реактивка у лампочки или телека?
Монополисты все потери и про@бы пытаются (и небезуспешно) списать на потребителей.
Там ситуация простая как утюг будет-к примеру как с водкой: если стандарт допускает в поллитровке например от 475 до 525 мл, то угадайте сколько вы намеряете в купленной бутылке?
drevlyanin
 
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  summacut написав:Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"


Какой рентген? :oops: Счетчик перед установкой проходит поверку в облэнерго и пломбируется ими, в дополнение к заводским пломбам. К тому же в статье речь ведется не о счетчиках, а о неких "прыладах".
drevlyanin
 
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