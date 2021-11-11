Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Додано: Чет 23 гру, 2021 08:44

1. Если у вас есть сомнения по корректности работы счетчика электроэнергии, вы можете написать заявление, чтобы данный счетчик поверили. Вам выставят счет на оплату для проведения поверки. В случае, если окажется, что счетчик действительно работал с недопустимым отклонением в точности измерений, то деньги за проведение экспертизы вам вернут и сделают перерасчет. Экспертизу делает независимый государственный орган.

2. В статье пишут про приборы, которые воздействуют на счетчик (это из серии магнитов и т.п.). На данный момент почти все современные счетчики имеют защиту или индикаторы фиксирующие внешнее воздействие.

3. Что-то мало постов про тяготы и лишения и что нужно всем воровать, так как олигархи воруют и чиновники, а нам что, нельзя ))