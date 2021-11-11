RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обманути лічильник: у Дніпрі
«винахідники» вигадали...

Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:30

Re: Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

не буду читать все что тут написали выше расскажу интерестную историю из реальной жизни

порекомендовали человеку мастера который работал в обл энерго и подключал частные дома к электричеству , как бы по блату посоветовали что бы все сделать быстро и под ключ без возни и проволочек ,
да все так и было сделано за 35к грн в руки, но и чего-то там на последнем этапе не до делалось, то есть практическое подключение не произошло ( электричество не "потекло" по проводам в дом) . Через какое то время выяснилось что все было сделано без договора и не официально, проще говоря человек взял деньги в карман и официально процедуру не провел, а сам проделав такую схему много раз уволился из обл энерго , да на него много кто в т.ч. и обл энерго подало в суд... но липездричество так и не появилось .
Исходя из этого был заключен уже второй официальный бумажный договор и официально в кассу оплачено тех же 35 тис грн, прошел год...а электричество так и не пустили по проводах , на праведный гнев пользователя МОЛ КАК ТАК ДЕНЬГИ УПЛАЧЕНЫ где электричество ? Ответ последовал очень простой ШТРАФ за незаконное подключение к сети опять около 30-50 тис грн. Кхм... в договоре прописано что за не своевременное подключение обл энерго должно выплатить потребителю компенсацию ... НО суд первой инстанции требование иска, от потребителя к обл энрго, об этой компенсации не удовлетворил.
В результате идет 3-й год как потребитель без электричества уплатив около 70 тис грн ведет кучу судов с обл энерго на всех уровнях .

Но это так вступление преамбула.

Я очень удивлен чего так всех так беспокоит эта тема ? экономии электричества Двухкомнатная обычная квартира до $15 в месяц карл при использовании электробойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления) ! ну будет $5 какой смысл покупать приблуды какие-то ? как быстро они окупятся ? Вот счетчик день\ночь ценой в 1000-1500 грн окупается более года при использовани электро бойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления).
Овчинка выделки с этими приблудами не стоит свечь.
Электро-отопление ? так ставьте кондиционеры ( или тепловые насосы воздух воздух) самый галимый кондей за $500 на 1кВт потребленной от розетки электро энергии дает 3 кВт тепла , какой смысл покупать масляный инфракрасный или любой другой традиционный обогреватель ?
yama
 
Повідомлень: 4061
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8181 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Дніпрі завершують будівництво першої об’їзної дороги...
R2 » Нед 05 гру, 2021 14:47
7 532
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 13:27
Kudrjavuy
YouTube зробить лічильник «дизлайків» невидимим для...
R2 » Чет 11 лис, 2021 14:18
5 507
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 15:48
consulaugur
Газовий лічильник у квартирі: чиїм коштом встановлюється...
R2 » Сер 25 сер, 2021 08:33
1 266
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 сер, 2021 08:33
zyblova3v

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6998)
27.12.2021 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.