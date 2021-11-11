Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Додано: Пон 27 гру, 2021 17:30

не буду читать все что тут написали выше расскажу интерестную историю из реальной жизни



порекомендовали человеку мастера который работал в обл энерго и подключал частные дома к электричеству , как бы по блату посоветовали что бы все сделать быстро и под ключ без возни и проволочек ,

да все так и было сделано за 35к грн в руки, но и чего-то там на последнем этапе не до делалось, то есть практическое подключение не произошло ( электричество не "потекло" по проводам в дом) . Через какое то время выяснилось что все было сделано без договора и не официально, проще говоря человек взял деньги в карман и официально процедуру не провел, а сам проделав такую схему много раз уволился из обл энерго , да на него много кто в т.ч. и обл энерго подало в суд... но липездричество так и не появилось .

Исходя из этого был заключен уже второй официальный бумажный договор и официально в кассу оплачено тех же 35 тис грн, прошел год...а электричество так и не пустили по проводах , на праведный гнев пользователя МОЛ КАК ТАК ДЕНЬГИ УПЛАЧЕНЫ где электричество ? Ответ последовал очень простой ШТРАФ за незаконное подключение к сети опять около 30-50 тис грн. Кхм... в договоре прописано что за не своевременное подключение обл энерго должно выплатить потребителю компенсацию ... НО суд первой инстанции требование иска, от потребителя к обл энрго, об этой компенсации не удовлетворил.

В результате идет 3-й год как потребитель без электричества уплатив около 70 тис грн ведет кучу судов с обл энерго на всех уровнях .



Но это так вступление преамбула.



Я очень удивлен чего так всех так беспокоит эта тема ? экономии электричества Двухкомнатная обычная квартира до $15 в месяц карл при использовании электробойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления) ! ну будет $5 какой смысл покупать приблуды какие-то ? как быстро они окупятся ? Вот счетчик день\ночь ценой в 1000-1500 грн окупается более года при использовани электро бойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления).

Овчинка выделки с этими приблудами не стоит свечь.

Электро-отопление ? так ставьте кондиционеры ( или тепловые насосы воздух воздух) самый галимый кондей за $500 на 1кВт потребленной от розетки электро энергии дает 3 кВт тепла , какой смысл покупать масляный инфракрасный или любой другой традиционный обогреватель ?