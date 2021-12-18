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Україна слідом за країнами ЄС
може скоротити термін дії...

Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52

Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії...

Пропонуємо до обговорення:
Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату.

Дивися повний текст Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52

Попугаи. Как же иначе. Только так.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:57

А ревакцинацию через 9 месяцев они тоже собираются начать? У многих уже весной истекут 9 месяцев
andretar
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:11

Снова же, перекукарекают Запад.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:56

Все логично. Чем меньше срок действия сертификата, тем быстрее проведут очередную вакцинацию. А основная задача поставленная перед такими манагерами, как Ляшко - распространять и зарабатывать на вакцинации.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13

  LOKY написав:Все логично. Чем меньше срок действия сертификата, тем быстрее проведут очередную вакцинацию. А основная задача поставленная перед такими манагерами, как Ляшко - распространять и зарабатывать на вакцинации.

Так "не складывается пасьянс" :lol: -- была бы основной целью "и зарабатывать на вакцинации" -- давно бы разрешил всем желающим бустер колоть, а он наоборот перепоны чинит...
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